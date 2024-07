Novidades Imperdíveis: ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition no Nintendo Switch! E aí, pessoal! Fãs de One Piece, preparem-se porque a Bandai Namco tá trazendo uma novidade quente: ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition... Game Hall|Do R7 30/07/2024 - 09h43 (Atualizado em 30/07/2024 - 09h43 ) ‌



E aí, pessoal! Fãs de One Piece, preparem-se porque a Bandai Namco tá trazendo uma novidade quente: ONE PIECE ODYSSEY Deluxe Edition chegou ao Nintendo Switch! Sim, aquele jogo baseado no anime que a gente ama, criado pelo mestre Eiichiro Oda, tá agora no console da Nintendo com várias surpresas pra gente.

