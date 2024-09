Novidades incríveis no mapa Taego de PUBG: BATTLEGROUNDS Segura essa, sobreviventes! Se você achou que já tinha dominado todos os mapas de PUBG: BATTLEGROUNDS, se prepara, porque a Atualização... Game Hall|Do R7 05/09/2024 - 18h43 (Atualizado em 05/09/2024 - 18h43 ) ‌



PUBG Mobile

Segura essa, sobreviventes! Se você achou que já tinha dominado todos os mapas de PUBG: BATTLEGROUNDS, se prepara, porque a Atualização 31.2 chegou com tudo e vai transformar o mapa Taego, inspirado na Coreia do Sul, em uma nova experiência. A KRAFTON não tá de brincadeira e, além de dar aquele tapa no visual, o game trouxe melhorias no modo de treinamento e várias correções pra deixar o jogo ainda mais redondo. Então já pega seu colete e prepara o paraquedas, que eu vou te passar a visão completa!

