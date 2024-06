Novidades no COD Mobile: Passe de Batalha Pancadaria Sintetizada

Game Hall |Do R7

Alô, operadores! Tá na hora de brilhar mais que o sol de Miami Vice com o novo Pass de Batalha Pancadaria Sintetizada do Call of Duty Mobile. O passe vem recheado de itens gratuitos e premium, incluindo skins de operadores inspiradas nos anos 90, blueprints de armas, cartões de visita e muitos pontos COD para você gastar na próxima compra.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

