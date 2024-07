Game Hall |Do R7

Novidades sobre o Beta Aberto Multijogador de Black Ops 6 Prepara os dedos e a mira, porque o Beta Multijogador do Call of Duty: Black Ops 6 tá chegando! A Activision confirmou que o Beta...

Prepara os dedos e a mira, porque o Beta Multijogador do Call of Duty: Black Ops 6 tá chegando! A Activision confirmou que o Beta começa em 30 de agosto e vai rolar em todas as plataformas ao mesmo tempo: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e consoles da geração passada.

