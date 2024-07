Novidades sobre o lançamento de Total War: PHARAOH Dynasties Saudações, estrategistas e mestres do campo de batalha! A SEGA Europe, Ltd. e a Creative Assembly Ltd. anunciaram que Total War:...

Saudações, estrategistas e mestres do campo de batalha! A SEGA Europe, Ltd. e a Creative Assembly Ltd. anunciaram que Total War: PHARAOH Dynasties será lançado em 25 de julho. Esta atualização, do tamanho de uma expansão completa, traz uma série de novos recursos que prometem elevar a experiência de campanha a novos patamares.

