Novo driver da NVIDIA DLSS 4: Porque Ter Mais Quadros do que Seus Olhos Podem Ver é o Novo Normal

Game Hall|Do R7 03/04/2025 - 12h11 (Atualizado em 03/04/2025 - 12h11 )

Ah, a NVIDIA está de volta com mais uma de suas inovações brilhantes, nos presenteando com o DLSS 4 e sua tão alardeada “Multi-Frame Generation”. Porque, claro, quem não quer que sua placa de vídeo gere mais quadros do que seu monitor pode exibir, certo?​

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra tudo sobre essa nova tecnologia!

