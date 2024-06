Game Hall |Do R7

Novo Modo de Jogo PvE no League of Legends: Conheça o Enxame | Operação: Esquadrão Anima

E aí, invocadores! Preparados pra mais uma doideira no nosso querido League of Legends? A Riot Games, que não cansa de surpreender a gente, acabou de revelar o novo modo de jogo PvE, Enxame | Operação: Esquadrão Anima, que vai estrear no próximo evento de férias. E pra quem acha que a Riot só sabe lançar skin e buffar o Yasuo, se liga nesse modo novo que promete quebrar tudo!

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

