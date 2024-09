NVIDIA eleva o nível com novo driver e jogos incríveis Fala, galera! Mais uma vez, a NVIDIA vem e mostra quem manda no pedaço com DLSS 3 e um novo GeForce Game Ready Driver, que chega para... Game Hall|Do R7 12/09/2024 - 12h22 (Atualizado em 12/09/2024 - 12h22 ) ‌



Final Fantasy XVI

Fala, galera! Mais uma vez, a NVIDIA vem e mostra quem manda no pedaço com DLSS 3 e um novo GeForce Game Ready Driver, que chega para deixar os consoles comendo poeira. Sério, mano, com essa tecnologia nas mãos, qualquer joguinho que tenta rodar a 60 FPS nos consoles vira meme! Você quer gráficos de cinema e performance de eSports? Vem pro PC Master Race e esquece essa vida de controlezinho limitado.

