NVIDIA Reflex transforma Marvel Rivals e eleva o nível dos eSports

Marvel Rivals

Se liga, galera! A NVIDIA acabou de mandar aquele anúncio brabo: o NVIDIA Reflex tá chegando em peso em novos jogos e já vai dominar as competições de eSports mais sinistras do mês. E se você acha que isso é só mais uma techzinha qualquer, mano, se prepara pra entender como essa parada vai mudar o jeito que você joga e, claro, como os pro players vão usar isso pra meter bala e skill em competições gigantes como o DOTA 2 International e o FNCS 2024 Global Championship. Bora mergulhar nesse mar de novidades com muito humor, piadas e aquela ironia básica, porque Reflex não é só performance, é estilo também!

