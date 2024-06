NVIDIA Revoluciona o Mundo dos Games com DLSS 3 em Cinco Novos Jogos A NVIDIA anunciou uma grande novidade para os gamers: cinco novos títulos agora são compatíveis com DLSS 3, a tecnologia de IA que...

A NVIDIA anunciou uma grande novidade para os gamers: cinco novos títulos agora são compatíveis com DLSS 3, a tecnologia de IA que multiplica a taxa de quadros e melhora o desempenho gráfico. Os jogos que receberam esta atualização são Pax Dei, Still Wakes The Deep, Skye: The Misty Isle, Deep Rock Galactic e THE FINALS​.

