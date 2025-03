O Destino de Tibia Muda Para Sempre! O Monge Chega para Redefinir a Aventura Preparem-se, destemidos aventureiros! Após 28 ANOS, o mundo de Tibia finalmente recebe uma nova vocação. A CipSoft decidiu sacudir... Game Hall|Do R7 11/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 11/03/2025 - 10h46 ) twitter

Preparem-se, destemidos aventureiros! Após 28 ANOS, o mundo de Tibia finalmente recebe uma nova vocação. A CipSoft decidiu sacudir as fundações do jogo com o anúncio do Monge, a primeira nova classe desde o lançamento do MMORPG lá em 1997. E a resposta da comunidade? Explosiva! Os primeiros testes do Monge já começaram, e os jogadores estão extasiados com essa adição totalmente inovadora ao universo tibiano. Afinal, quem diria que um dia veríamos uma vocação focada em artes marciais em Tibia?

Não perca a chance de saber mais sobre essa revolução no jogo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

