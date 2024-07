O Pokémon Lendário Ho-Oh Aterrissa no Pokémon UNITE para Comemorar o 3º Aniversário do Jogo Saudações, treinadores! Preparem-se para uma onda de emoção e celebração, pois a The Pokémon Company International anunciou uma... Game Hall|Do R7 22/07/2024 - 11h44 (Atualizado em 22/07/2024 - 11h44 ) ‌



Saudações, treinadores! Preparem-se para uma onda de emoção e celebração, pois a The Pokémon Company International anunciou uma série de eventos e atividades incríveis para marcar o terceiro aniversário de Pokémon UNITE no Nintendo Switch e dispositivos móveis. E a cereja do bolo? O Pokémon Lendário Ho-Oh faz sua grandiosa estreia!

