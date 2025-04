O rugido ecoa há 30 anos: Warcraft celebra aniversário com evento épico em São Paulo O tempo… essa névoa misteriosa que encobre as eras, mas que não apaga as runas cravadas no coração de todo guerreiro de Azeroth. E... Game Hall|Do R7 04/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O tempo… essa névoa misteriosa que encobre as eras, mas que não apaga as runas cravadas no coração de todo guerreiro de Azeroth. E sim, é real, meu caro leitor: Warcraft faz 30 anos — três décadas invocando dragões, alianças improváveis, traições épicas e cliques nervosos de mouse até altas horas da madrugada.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento épico e tudo o que ele promete! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Path of Exile 2: A Caçadora chegou e trouxe a lança, os drops e a dor de cabeça com build!

Semana do caos no GTA Online: triplo de grana nas corridas e Sasquatch de brinde

Pacific Drive: Endless Expeditions – Porque Dirigir em Círculos Nunca Foi Tão Divertido