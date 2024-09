Ominous: o terror cooperativo que vai te surpreender Os jogos de terror têm uma habilidade única de mexer com nossos nervos, criando momentos de pura adrenalina enquanto nos mergulham... Game Hall|Do R7 06/09/2024 - 18h11 (Atualizado em 06/09/2024 - 18h11 ) ‌



Ominous

Os jogos de terror têm uma habilidade única de mexer com nossos nervos, criando momentos de pura adrenalina enquanto nos mergulham em atmosferas sombrias e cenários cheios de tensão. Títulos como Resident Evil e Outlast já definiram o gênero ao longo dos anos, combinando sustos com uma narrativa envolvente. Nos últimos tempos, o terror cooperativo ganhou espaço, trazendo uma nova dinâmica com jogos como Phasmophobia, onde os jogadores precisam trabalhar juntos para sobreviver ao medo.

