One Piece: Pirate Warriors 4 Zarpa Para a Nova Geração com Aprimoramentos e Novos DLCs Ahoy, piratas! Se você achava que One Piece: Pirate Warriors 4 já tinha cravado sua bandeira no mundo dos jogos musou, prepare-se para...

Ahoy, piratas! Se você achava que One Piece: Pirate Warriors 4 já tinha cravado sua bandeira no mundo dos jogos musou, prepare-se para novidades explosivas! A Bandai Namco Entertainment America Inc. acaba de anunciar que o jogo está rumo à nova geração de consoles, trazendo gráficos aprimorados, performance otimizada e uma enxurrada de conteúdos novos para quem não cansa de descer a porrada na Marinha e nos piratas rivais!

Não perca a chance de saber tudo sobre essa nova versão e as novidades que estão por vir! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

