Onimusha: Way of the Sword – Quando um Samurai Ganha um Cheat Code de Outro Mundo Achou que a Capcom ia deixar Onimusha apodrecer no túmulo? Achou errado! Depois de quase duas décadas de silêncio, Onimusha: Way of... Game Hall|Do R7 13/02/2025 - 12h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Achou que a Capcom ia deixar Onimusha apodrecer no túmulo? Achou errado! Depois de quase duas décadas de silêncio, Onimusha: Way of the Sword surge como um samurai ressuscitado pronto pra cortar monstros ao meio e fazer cosplay de mito histórico. E quem melhor para o trabalho do que Miyamoto Musashi, o lendário duelista que, aparentemente, não estava satisfeito em só surrar adversários humanos e agora resolveu se especializar em esfolar demônios?

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova aventura épica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Chega em Agosto

One Piece: Pirate Warriors 4 Zarpa Para a Nova Geração com Aprimoramentos e Novos DLCs

Overwatch 2 em 2025: Novos heróis, modos épicos e um turbilhão de inovações