Os craques de EA SPORTS FC 25 que vão dominar o jogo Salve, salve, rapaziada! Se prepara, porque o EA SPORTS FC 25 tá chegando com tudo e já lançou a lista dos 25 melhores jogadores e... Game Hall|Do R7 10/09/2024 - 08h20



Salve, salve, rapaziada! Se prepara, porque o EA SPORTS FC 25 tá chegando com tudo e já lançou a lista dos 25 melhores jogadores e jogadoras de futebol do game. Mas não é qualquer lista, não. Os caras meteram ranking masculino e feminino no mesmo hype, mostrando quem manda no campo em 2024. Mano, tem gente que é verdadeira lenda e vai te fazer pensar duas vezes antes de montar seu time. Mbappé, Aitana Bonmatí, Haaland… esses aí, parceiro, são tipo chefão final de game de RPG, tá ligado? Se tu não chega preparado, é game over rapidinho.

