Overwatch 2 x LE SSERAFIM: K-pop, tiro e brilho no campo de batalha! Atenção, soldados e idols de plantão! A Blizzard tá de volta com mais uma daquelas collabs que fazem a gente parar e pensar: “isso... Game Hall|Do R7 11/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 11/03/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atenção, soldados e idols de plantão! A Blizzard tá de volta com mais uma daquelas collabs que fazem a gente parar e pensar: “isso faz sentido?” Mas quem se importa, né? O importante é que o Overwatch 2 tá recebendo um showzaço com a volta do crossover com o grupo de K-pop LE SSERAFIM!

Não perca a chance de saber tudo sobre essa colaboração incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Six Invitational 2025 faz história em Boston e explode na audiência de Rainbow Six Siege

Kakeru é o campeão da Capcom Cup 11 e a próxima edição volta pro Japão

Warcraft faz 30 anos e São Paulo vai virar Azeroth por um dia!