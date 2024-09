PaiN Gaming conquista o CBLOL 2024 com vitória emocionante E aí, summoners! O Mineirinho virou palco de mais uma epopeia do CBLOL nesse dia 7 de setembro de 2024, e quem voltou a reinar foi... Game Hall|Do R7 09/09/2024 - 08h10 (Atualizado em 09/09/2024 - 08h10 ) ‌



CBLOL 2024

E aí, summoners! O Mineirinho virou palco de mais uma epopeia do CBLOL nesse dia 7 de setembro de 2024, e quem voltou a reinar foi a PaiN Gaming, quebrando o jejum de três anos e conquistando a Segunda Etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends.

