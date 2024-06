Game Hall |Do R7

Parcel Corps: A Loucura do Delivery Chega em Setembro A Billy Goat Entertainment anunciou no Future Games Show Summer Showcase que Parcel Corps, o jogo de delivery publicado pela Secret...

A Billy Goat Entertainment anunciou no Future Games Show Summer Showcase que Parcel Corps, o jogo de delivery publicado pela Secret Mode, vai ser lançado no dia 3 de setembro para PC, PlayStation 5 e Xbox Series. E olha só, já tem uma demonstração gratuita disponível no Steam pra você sentir o gostinho da loucura!

