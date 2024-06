Game Hall |Do R7

Participe do Beta Aberto do Assalto à Torre em Dying Light 2 Stay Human

Caros aficionados por zumbis e sobrevivência! A Techland está abrindo as portas para uma nova experiência empolgante no universo de Dying Light 2 Stay Human: o beta aberto do Assalto à Torre. Esta aventura cooperativa estará disponível por três semanas, até o dia 18 de julho, oferecendo aos jogadores uma chance de testar suas habilidades e fornecer feedback valioso que ajudará a moldar esse novo modo de jogo.

