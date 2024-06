Playmestudio e Blumhouse Games se unem para criar o jogo de terror "The Simulation" O estúdio chileno Playmestudio está empolgadíssimo com a parceria com a Blumhouse Games, divisão de jogos da renomada Blumhouse Productions...

O estúdio chileno Playmestudio está empolgadíssimo com a parceria com a Blumhouse Games, divisão de jogos da renomada Blumhouse Productions, conhecida por sucessos como Five Nights at Freddy's e Paranormal Activity.

