Pokémon GO Invade São Paulo com Campeonato Internacional em Português
Game Hall|Do R7
06/11/2024 - 13h11

E aí, treinadores! Se prepara, porque a Niantic tá trazendo o Latin America International Championships 2025 de Pokémon GO pra São Paulo, e o bagulho vai ser grande! Do dia 15 a 17 de novembro de 2024, a cidade vai ser palco do maior campeonato de Pokémon GO da América Latina, e com mais de 300 treinadores de várias partes do mundo prontos pra batalha. A novidade? Vai rolar transmissão ao vivo e em português, então você não perde nada, mesmo que não dê pra colar presencialmente.

Não perca a chance de saber mais sobre esse evento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

