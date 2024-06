Game Hall |Do R7

Prêmio eSports Brasil: O Maior Evento de eSports da América Latina está de Volta! Para os fanáticos por eSports! Marquem na agenda: a oitava edição do Prêmio eSports Brasil (PeB) vai rolar no dia 12 de dezembro,...

Alto contraste

A+

A-

Para os fanáticos por eSports! Marquem na agenda: a oitava edição do Prêmio eSports Brasil (PeB) vai rolar no dia 12 de dezembro, a partir das 21h, em São Paulo. Esse é o maior evento de esportes eletrônicos da América Latina e promete muitas surpresas, grandes nomes do setor e, claro, muita emoção.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Publicidade

Leia mais em r7 - GameHall



• Oitava Edição do Prêmio eSports Brasil Será Realizada em 12 de Dezembro

• Monstercat e Play Pals Studios Lançam Experiência Imersiva DJ Simulator no Roblox

• Análise | Night of the Dead: Um Palworld com Zumbis e Diversão Garantida



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.