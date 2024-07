Prepare-se para a Ação em DRAGON BALL: Sparking! ZERO! Fala, guerreiros Z! A Bandai Namco Entertainment America Inc. acabou de soltar um novo trailer de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, trazendo... Game Hall|Do R7 31/07/2024 - 15h43 (Atualizado em 31/07/2024 - 15h43 ) ‌



A Bandai Namco Entertainment America Inc. acabou de soltar um novo trailer de DRAGON BALL: Sparking! ZERO, trazendo o poder bruto dos Sayajins e a tensão das batalhas em Namekusei diretamente para a tela do seu PC (e, claro, para os consoles também, mas quem liga, né?).

