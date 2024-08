Prepare-se para a Ação: Hot Pursuit Retorna em Need for Speed Unbound Vol. 8! A Criterion Games revive o modo Hot Pursuit no novo Vol. 8 de Need for Speed Unbound, trazendo policiais e pilotos em uma batalha... Game Hall|Do R7 23/08/2024 - 14h41 (Atualizado em 23/08/2024 - 14h41 ) ‌



A Criterion Games revive o modo Hot Pursuit no novo Vol. 8 de Need for Speed Unbound, trazendo policiais e pilotos em uma batalha épica pelas ruas. Prepare-se para queimar pneu e escapar das sirenes, porque essa atualização vem com tudo!

