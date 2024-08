Prepare-se para a Ação: The First Berserker: Khazan Chega em 2025! Preparem seus controles, teclados e mentes afiadas, porque a NEXON e a Neople acabaram de lançar uma bomba no mundo dos jogos. O... Game Hall|Do R7 07/08/2024 - 10h56 (Atualizado em 07/08/2024 - 10h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Preparem seus controles, teclados e mentes afiadas, porque a NEXON e a Neople acabaram de lançar uma bomba no mundo dos jogos. O aguardado RPG de ação hardcore, The First Berserker: Khazan, está programado para chegar em 2025. E para nos deixar ainda mais ansiosos, eles divulgaram um trailer de jogabilidade estendido e um vídeo dos bastidores que nos permite mergulhar fundo na história e no combate do jogo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Publicidade

Leia mais em r7 - GameHall



• NEXON revela que The First Berserker: Khazan chegará em 2025

• HBO’s The Last of Us Temporada 2: Primeiro Teaser e as Surpresas que Nos Esperam

• Desenvolvedora de Baldur’s Gate 3 Inicialmente Começou a Trabalhar em uma Continuação