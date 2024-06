Prepare-se para a batalha com Honor of Kings! Saudações, invocadores e entusiastas dos MOBAs! O momento que todos esperavam chegou: Honor of Kings está disponível globalmente!...

Game Hall|Do R7 20/06/2024 - 16h15 (Atualizado em 20/06/2024 - 16h15 )

