Prepare-se para a Batalha: Torneio da Ascensão de Honor of Kings Começa Neste Sábado!
Game Hall|Do R7 07/08/2024 - 16h57



Preparem suas estratégias, afiem seus reflexos e, principalmente, recarreguem suas baterias, porque o Torneio da Ascensão de Honor of Kings está prestes a começar! Neste sábado (10), o torneio brasileiro entra em cena, reunindo as melhores equipes do país em uma batalha épica que concederá ao vencedor uma vaga no Honor of Kings Championship 2024, programado para outubro na Indonésia. Sim, meus amigos, o caminho para a glória global começa agora, e é melhor estarem preparados.

