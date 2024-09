Prepare-se para a BGS 2024 com Jun Senoue e Sonic Symphony Atenção, fãs de Sonic e amantes da boa música dos games! Se vocês achavam que a BGS 2024 já estava no limite da hype, é melhor se prepararem... Game Hall|Do R7 03/09/2024 - 15h12 (Atualizado em 03/09/2024 - 15h12 ) ‌



Atenção, fãs de Sonic e amantes da boa música dos games! Se vocês achavam que a BGS 2024 já estava no limite da hype, é melhor se prepararem, porque a coisa vai decolar para níveis supersônicos. Este ano, a Brasil Game Show, o maior evento de games da América Latina, vai se transformar em uma celebração épica para todos os que já correram pela Green Hill Zone com o ouriço azul mais rápido do mundo. E o motivo é mais do que especial: Jun Senoue, o gênio por trás das trilhas sonoras que embalaram nossas corridas loucas, estará presente nos dias 12 e 13 de outubro. E se isso não fosse suficiente, também teremos a Sonic Symphony para fazer o chão tremer!

