Prepare-se para a Grande Batalha do Honor of Kings! Bora conferir os detalhes dessa disputa que promete! O Honor of Kings, o MOBA mais jogado do mundo, tá lançando o Torneio da Ascensão... Game Hall|Do R7 26/07/2024 - 12h14 (Atualizado em 26/07/2024 - 12h14 ) ‌



O Honor of Kings, o MOBA mais jogado do mundo, tá lançando o Torneio da Ascensão. O campeonato vai rolar durante todo o mês de agosto aqui no Brasil e promete colocar os finalistas do Torneio de Guildas frente a frente com seis equipes profissionais.

