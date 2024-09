Prepare-se para a nova atualização de Diablo Immortal Salve, salve, guerreiros e guerreiras que tão dominando o submundo do Diablo Immortal! Pode separar aquele seu amuleto da sorte, porque... Game Hall|Do R7 10/09/2024 - 09h20 (Atualizado em 10/09/2024 - 09h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Diablo Immortal

Salve, salve, guerreiros e guerreiras que tão dominando o submundo do Diablo Immortal! Pode separar aquele seu amuleto da sorte, porque no dia 11 de setembro o bicho vai pegar pesado! A Blizzard anunciou uma atualização que vai mexer com tua cabeça e te jogar direto no meio de uma batalha sinistra pela tua alma. O novo capítulo da missão principal, chamado Crisol da Justiça, promete mandar geral pra um corre insano onde tu vai ter que purificar seu corpo das trevas, tudo isso só pra poder segurar a lendária espada do anjo Tyrael, a El’druin. Se tu tava achando que tava no topo, mano, a Blizzard chegou pra dizer “senta lá, que ainda tem muita treta pra resolver.”

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Leia mais em r7 - GameHall



• Diablo Immortal: Nova Atualização Vai Deixar Até o Capeta Com Medo!

• EA SPORTS FC 25 chega com os craques mais brabos! E a zoeira tá solta!

• 10 Reboots que falharam miseravelmente