Prepare-se para a Temporada de Recompensas da Twitch! De 21 de agosto a 11 de setembro, a Twitch tá trazendo uma chuva de prêmios em mais de dez jogos diferentes. Chegou a hora de garantir... Game Hall|Do R7 22/08/2024 - 10h41 (Atualizado em 22/08/2024 - 10h41 ) ‌



E aí, meus manos e minas! Se liga que a Twitch resolveu tirar onda com a galera e lançou o Summer of Rewards, uma campanha de três semanas que vai deixar todo mundo de olho na tela. Do dia 21 de agosto até 11 de setembro, quem estiver colado nas transmissões vai poder descolar recompensas dentro dos games que tão fazendo a cabeça da galera. E olha, não são poucos jogos não, viu? Tem desde World of Warcraft até Street Fighter 6, passando por uns títulos que cê nem imaginava!

