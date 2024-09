Prepare-se para a volta de Death Gun em Sword Art Online E aí, duelistas virtuais e fãs de anime! Se você achava que já tinha visto de tudo em Sword Art Online, se prepare, porque Death Gun... Game Hall|Do R7 10/09/2024 - 15h22 (Atualizado em 10/09/2024 - 15h22 ) ‌



E aí, duelistas virtuais e fãs de anime! Se você achava que já tinha visto de tudo em Sword Art Online, se prepare, porque Death Gun tá voltando com força total em Fractured Daydream! E quando eu digo força total, é força pra caramba! Afinal, estamos falando de um vilão que deu tanto trabalho pro Kirito que o cara precisou se aliar com a Sinon pra dar conta do recado. Então, imagina só o estrago que ele vai fazer quando você colocar as mãos nesse personagem em outubro!

