Prepare-se para Chefes Colossais em Crimson Desert! Saudações, bravos guerreiros de mundos abertos! Se você achou que já tinha visto tudo em termos de combate épico em jogos de ação... Game Hall|Do R7 26/08/2024 - 14h11 (Atualizado em 26/08/2024 - 14h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Se você achou que já tinha visto tudo em termos de combate épico em jogos de ação e aventura, então prepare-se para ser surpreendido (ou esmagado) pelo próximo lançamento da Pearl Abyss: Crimson Desert. E, desta vez, eles estão trazendo a grande artilharia para a Gamescom 2024 com uma demo focada no que eles fazem de melhor—chefes gigantescos que fazem qualquer raid boss de MMORPG parecer um simples passeio no parque.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

‌



Leia mais em r7 - GameHall



• Crimson Desert: Pearl Abyss Mostra Chefes de Tirar o Fôlego na Gamescom 2024

• Esta Semana em Xbox: De Age of Mythology a Star Wars, Veja o Que Chega Entre 26 e 30 de Agosto!

• Bohemia Interactive e Place of Departure Revelam Brute Horse na Gamescom 2024: O Barbarismo Nunca Foi Tão Divertido