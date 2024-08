Prepare-se para o Desafio: CYGNI: All Guns Blazing é a Nova Sensação dos Shooters Verticais Se você acha que é bom em shooters verticais, prepare-se para ser humilhado em grande estilo. CYGNI: All Guns Blazing vai te fazer... Game Hall|Do R7 20/08/2024 - 13h01 (Atualizado em 20/08/2024 - 13h01 ) ‌



Ah, os bons e velhos shooters verticais. Aquele gênero que mistura a sensação de poder absoluto com o desespero de ser atacado por enxames de inimigos. Se você já dominou clássicos como Dodonpachi (Arcade / Saturn), Mars Matrix (Dreamcast) ou o lendário Ginga Fukei Densetsu Sapphire no PC Engine, ou vou ser sacana e lembrar do antigasso HYPE (MSX) então você já sabe o que esperar de CYGNI: All Guns Blazing. Ou pelo menos, acha que sabe. Porque, meus amigos, esse jogo não está aqui para ser apenas mais um na prateleira. Ele está aqui para te desafiar, te destruir, e te fazer voltar por mais.

