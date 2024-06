Game Hall |Do R7

Prepare-se para o novo assalto em Payday 3: Boys in Blue! Preparados para mais um assalto épico em Payday 3? A Deep Silver e a Starbreeze acabaram de anunciar que a segunda expansão do nosso...

Preparados para mais um assalto épico em Payday 3? A Deep Silver e a Starbreeze acabaram de anunciar que a segunda expansão do nosso querido simulador de “caça-níqueis humanos”, Payday 3: Capítulo 2 – Boys in Blue, vai ser lançada no dia 27 de junho para PC e consoles.

