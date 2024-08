Prepare-se para o Retorno Épico de Dragon Ball: Sparking! ZERO! Kamehame-ha, guerreiros! Se você, como eu, cresceu apertando os botões do seu controle até a exaustão para lançar aquele Final Flash... Game Hall|Do R7 20/08/2024 - 18h43 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h43 ) ‌



Kamehame-ha, guerreiros! Se você, como eu, cresceu apertando os botões do seu controle até a exaustão para lançar aquele Final Flash em seus amigos, então segure seu Scouter porque a Bandai Namco está trazendo de volta a franquia que fez todo fã de Dragon Ball Z perder a noção do tempo: DRAGON BALL: Sparking! ZERO. E, meus amigos, o hype é tão real quanto a habilidade de Goku de sempre encontrar um novo nível de poder quando todo mundo pensa que ele já chegou ao limite.

