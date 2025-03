Quando a Velocidade Encontra o Poder: Liga da Justiça e Sonic Juntos em Crossover Insano! GENTE, o multiverso dos quadrinhos tá oficialmente de ponta-cabeça! A DC e a SEGA resolveram jogar todas as regras pela janela e anunciaram... Game Hall|Do R7 13/03/2025 - 14h47 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h47 ) twitter

GENTE, o multiverso dos quadrinhos tá oficialmente de ponta-cabeça! A DC e a SEGA resolveram jogar todas as regras pela janela e anunciaram o crossover que ninguém sabia que queria, mas agora PRECISA: Liga da Justiça x Sonic the Hedgehog! Sim, meu povo, Sonic e seus amigos vão correr lado a lado com Superman, Batman e Mulher-Maravilha pra salvar seus mundos de uma ameaça colossal! E claro, se tem ameaça cósmica, quem tá por trás disso? Darkseid, lógico!

Não perca a chance de saber mais sobre esse crossover épico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

