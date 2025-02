Reflector Entertainment: A Crônica de um Sonho Que Não Acordou Reflector Entertainment, aquele estúdio que chegou prometendo criar um universo transmidia revolucionário com Unknown 9: Awakening... Game Hall|Do R7 22/01/2025 - 11h47 (Atualizado em 22/01/2025 - 11h47 ) twitter

Reflector Entertainment, aquele estúdio que chegou prometendo criar um universo transmidia revolucionário com Unknown 9: Awakening e, em vez disso, nos entregou o mais clássico dos tropeços corporativos. É a segunda rodada de demissões em dois meses, e a Bandai Namco, sua dona, está claramente mais focada em “cortar as gordurinhas” do que em manter o sonho vivo.

Para saber mais sobre essa história e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

