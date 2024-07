Resident Evil 7 no iOS: Uma Experiência Exclusiva Para Poucos Corajosos Saudações, guerreiros do PC Master Race e entusiastas de Resident Evil! Hoje vamos falar sobre um fenômeno curioso no mundo dos... Game Hall|Do R7 17/07/2024 - 15h11 (Atualizado em 17/07/2024 - 15h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Saudações, guerreiros do PC Master Race e entusiastas de Resident Evil! Hoje vamos falar sobre um fenômeno curioso no mundo dos jogos móveis: o lançamento de Resident Evil 7 no iOS, que, surpreendentemente, foi adquirido por menos de 2.000 pessoas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Publicidade

Leia mais em r7 - GameHall



• Resident Evil 7 no iOS: Uma Experiência Exclusiva Para Poucos Corajosos

• Microsoft Encerra Equipe DEI: Programas Similares em Risco, Afirma Ex-Líder

• Bandai Namco revela sua programação na gamescom 2024