Reviva a aventura de Rimuru Tempest em That Time I Got Reincarnated as a Slime! Se você é daqueles que não perde um bom isekai, prepare-se: a Bandai Namco Entertainment abriu a pré-venda digital de That Time I...

Game Hall|Do R7 30/05/2024 - 18h06 (Atualizado em 30/05/2024 - 18h06 ) twitter

