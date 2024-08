Revolução Gráfica: NVIDIA Alcança 600 Jogos com RTX e Lança Tecnologia ACE Aí, seu PC Master Race, prepare-se para mais uma dose de empolgação que só a NVIDIA consegue nos proporcionar! Durante a Gamescom... Game Hall|Do R7 21/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 21/08/2024 - 11h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Aí, seu PC Master Race, prepare-se para mais uma dose de empolgação que só a NVIDIA consegue nos proporcionar! Durante a Gamescom 2024, a rainha das GPUs, nossa querida NVIDIA, não só jogou na nossa cara mais 20 títulos compatíveis com as maravilhosas tecnologias RTX, como também celebrou uma marca incrível: 600 jogos e aplicativos aprimorados com o poder do Ray Tracing e DLSS.

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

‌



Leia mais em r7 - GameHall



• NVIDIA celebra avanço no RTX com 600 jogos e estreia da tecnologia ACE

• Gamescom: World of Warcraft: The War Within Chega com Aniversário de 20 Anos

• Persona 3 Reload se Reinventa com Máscaras, Chefes Secretos e DLC que vai Tirar o Seu Sono