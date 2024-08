Revolução no Minecraft: Surprise Assume o Hylex e Promete Novidades Épicas! Salve, salve, aventureiros dos blocos e mestres da criação! Hoje, temos uma notícia que vai fazer você querer minerar até o último... Game Hall|Do R7 02/08/2024 - 13h43 (Atualizado em 02/08/2024 - 13h43 ) ‌



Salve, salve, aventureiros dos blocos e mestres da criação! Hoje, temos uma notícia que vai fazer você querer minerar até o último bloco de entusiasmo. A Surprise, uma empresa do grupo 3C Gaming especializada em User Generated Content (UGC), acaba de dar um passo gigantesco ao assumir as operações do Hylex, um dos maiores servidores de Minecraft no Brasil. Vamos mergulhar nessa história e entender o impacto dessa movimentação no mundo dos games!

