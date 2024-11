Riot Games Abre o Palco pra Molecada na Final da Copa Aliança Riot Games Abre o Palco pra Molecada na Final da Copa Aliança Game Hall|Do R7 06/11/2024 - 14h11 (Atualizado em 06/11/2024 - 14h11 ) twitter

E aí, parça! A Riot Games vai abrir a casa no dia 17 de novembro pra molecada das faculdades competir no maior palco dos eSports brasileiros. O bagulho é o seguinte: tá chegando a Final da Copa Aliança, o principal evento do ano do programa universitário da Riot. Os estúdios da Riot Games Brasil, que já receberam as feras do CBLOL e campeonatos de peso, agora vão ser invadidos pelos universitários, prontos pra mostrar quem manda nos games da Riot: LoL, VALORANT, TFT e Wild Rift. Vai ter LAN profissional, com torcida e tudo! Só pra sentir a pressão e ver quem segura a bronca.

