Salvatore Ganacci chegou em Fatal Fury: City of the Wolves Os bons e velhos tempos em que personagens de jogos de luta eram lutadores de verdade, com histórias profundas e motivações convincentes... Game Hall|Do R7 04/04/2025 - 10h47 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h47 )

Os bons e velhos tempos em que personagens de jogos de luta eram lutadores de verdade, com histórias profundas e motivações convincentes. Agora, parece que qualquer um com um par de fones de ouvido e um gosto duvidoso por música eletrônica pode entrar no ringue. Sim, estou falando de Salvatore Ganacci, o DJ sueco-bósnio que agora é um personagem jogável em Fatal Fury: City of the Wolves. Porque, claro, quando penso em artes marciais, a primeira coisa que me vem à mente é um DJ fazendo malabarismos com discos.

Para saber mais sobre essa nova adição inusitada ao universo dos jogos de luta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

