São Paulo se transforma em parque temático de Pokémon GO em dezembro Se liga, mano! Se você acha que já viu tudo em Pokémon GO, segura essa: nos dias 7 e 8 de dezembro, São Paulo vai virar um verdadeiro... Game Hall|Do R7 06/09/2024 - 16h09 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h09 ) ‌



Pokémon GO

Se liga, mano! Se você acha que já viu tudo em Pokémon GO, segura essa: nos dias 7 e 8 de dezembro, São Paulo vai virar um verdadeiro parque temático dos monstrinhos de bolso mais famosos do mundo com o Safari Urbano – São Paulo, o maior evento de Pokémon GO já realizado no Brasil. E não é só “pegar uns Pokémon e ir embora”, não, a parada vai homenagear a cidade e seus Treinadores de um jeito que você nunca viu. É o jogo te levando pra conhecer São Paulo de um jeito novo, enquanto você explora com seu celular e caça Pokémon exclusivos.

