Setembro traz novidades incríveis para o Game Pass E aí, manos e minas que curtem um bom game na faixa! Setembro chegou com tudo no Xbox Game Pass, e a galera da Microsoft não tá de... Game Hall|Do R7 04/09/2024 - 14h12 (Atualizado em 04/09/2024 - 14h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Age of Mythology: Retold

E aí, manos e minas que curtem um bom game na faixa! Setembro chegou com tudo no Xbox Game Pass, e a galera da Microsoft não tá de brincadeira! Se liga só nos jogos que tão chegando pra você curtir, com tudo que tem direito – de caminhoneiros no espaço a deuses mitológicos descendo a porrada, é só escolher o seu estilo e cair de cabeça!

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Leia mais em r7 - GameHall



• Game Pass Cheio de Novidade: De Deuses Mitológicos a Caminhões Espaciais!

• PAYDAY 3 Completa Um Ano de Treta e Grana Alta com Atualização Explosiva

• Harry Potter: Campeões do Quadribol – Vai Preparando Sua Vassoura Que o Jogo Tá On!