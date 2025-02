Sobrevivente de Erangel e além, segura essa: atualização 33.2 de PUBG A KRAFTON mandou ver mais uma vez e trouxe a atualização 33.2 de PUBG: BATTLEGROUNDS pra dar aquele gás nas nossas partidas. O destaque... Game Hall|Do R7 16/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 16/01/2025 - 13h27 ) twitter

A KRAFTON mandou ver mais uma vez e trouxe a atualização 33.2 de PUBG: BATTLEGROUNDS pra dar aquele gás nas nossas partidas. O destaque da vez é a Festa da Primavera 2025, que chega cheia de mitologia grega e mudanças no amado (e às vezes odiado) mapa de Sanhok. Ah, e tem um modo novo no Gunplay Labs pra quem gosta de testar habilidades no calor do tiroteio. Bora conferir o que tá rolando, porque, como sempre, PUBG não para!

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades e conferir a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

