Game Hall |Do R7

Sonic e Burger King: A parceria que vai acelerar seu coração! Atenção, galera! O Burger King tá trazendo uma novidade que vai fazer todo mundo acelerar. Agora, quem passar no BK pra pegar aquele...

Alto contraste

A+

A-

Atenção, galera! O Burger King tá trazendo uma novidade que vai fazer todo mundo acelerar. Agora, quem passar no BK pra pegar aquele Combo King Jr. vai se deparar com uma coleção de brinquedos que promete deixar qualquer fã de games de boca aberta. E sabe quem tá nessa parceria? Ele mesmo, o ouriço azul mais rápido da história: Sonic the Hedgehog e sua turma!

Leia a matéria completa no nosso parceiro r7 - GameHall

Publicidade

Leia mais em r7 - GameHall



• Sonic e Burger King se unem para uma aventura veloz

• GaBi Chega para Fortalecer o CS Feminino do MIBR

• Dark and Darker Mobile: RPG nas Masmorras com Ação Intensa e Tesouros Épicos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.